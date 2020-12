È la Roma del trasformismo. Fonseca batte l’emergenza

Nella Roma di Paulo Fonseca ai giocatori non vengono mai chieste sempre le stesse cose. Fra i segreti della squadra giallorossa, c’è proprio quel trasformismo che l’allenatore portoghese richiede al suo gruppo. I casi più evidenti sono quelli di Cristante e Mancini. Il primo è schierato spesso al centro della difesa, e lui stesso ha ammesso di stare affinando le doti in questo senso. Stessa filosofia applicata quando Mancini è stato schierato a centrocampo nella passata stagione. A centrocampo Pellegrini può passare senza problemi dalla posizione di interno davanti alla difesa a quella di trequartista, discorso analogo per Villar. In attacco Mkhitaryan si trova a suo agio sulla trequarti, ma quando o Fonseca lo ha schierato da falso centravanti, Miki ha risposto con una doppietta in un solo tempo.

(Gasport)