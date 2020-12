Dzeko, Pedro e Micki: la voce dei tre tenori per riscladare la squadra

"Bisogna tornare a spingere sull’acceleratore, a partire dalla sfida di domenica a Bologna" è questo quello che hanno detto alla squadra i tre tenori giallorossi – Mkhitaryan, Pedro e Dzeko – negli spogliatoi dell’Olimpico, subito dopo il pareggio con il Sassuolo. è stato un momento anche toccante, che ha creato unione all’interno del gruppo. Perché al netto del punto racimolato nelle ultime due partite di campionato, i rapporti interni al gruppo sono molto buoni. Tanto che i giocatori più carismatici hanno voluto alzare l’asticella. Con le parole. E questo perché in una settimana in cui i risultati non sono stati quelli giusti, Dzeko, Micki e Pedro hanno capito che c’era bisogno di alimentare la fiducia del gruppo. «Bravi, stiamo crescendo bene come squadra» il senso del discorso.

(Gasport)