Dzeko e la Roma: una storia di gol

Nella giornata di domenica Edin Dzeko è diventato ufficialmente il terzo miglior marcatore della storia della Roma. Con la sua rete numero 111 sul campo del Bologna infatti il bosniaco ha raggiunto Amedeo Amadei. Il caso ha voluto che Dzeko abbia realizzato lo stesso numero di gol con lo stesso numero di presenze, 234; nello specifico le reti sono arrivate 82 in Serie A, 15 in Champions, 12 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Per festeggiare l'evento sul sito ufficiale della società giallorossa è apparsa una lettera dedicata al bosniaco e firmata proprio dalla figlia del fornaretto, Maria Grazia: «Papà era un grande romanista. È nato ed è morto con la Roma dentro. E io in te vedo molto di lui. Anche tu non giochi per te stesso: tu giochi per la squadra. Per questo a volte non riesci a segnare tutti i gol che vorresti. Perché per la Roma ti sacrifichi. Perché per lei dai tutto. Se ami la Roma, devi sperare che certi record vengano battuti. Perché i tuoi gol sono al servizio della Roma. E nessun primato può contare più della Roma». Meravigliose parole, che hanno portato a una risposta di Edin in cui afferma di essere «orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e di aver raggiunto un simbolo della nostra storia come Amadei».

(Il Messaggero)