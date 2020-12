Diawara, ultima chiamata. Basta errori, così perdi la Roma

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Veretout e Pellegrini sono i due punti fermi di Fonseca. Cristante è una garanzia e Villar è il nuovo che avanza. Non sono giorni facili, questi, per Amadou Diawara che ha perso fiducia, rendimento e condizione. [...]

ERRORI IN SERIE - Non solo: Diawara, nello scorso campionato, dopo il lockdown, prima contro la Samp (retropassaggio sanguinoso a Mirante) e poi contro il Milan (errore che ha propiziato il rigore del 2-0 rossonero), già aveva mostrato più di qualche limite che poco era piaciuto a Fonseca. E pensare che nel 4-2-3-1 del tecnico Diawara in coppia con Veretout rappresentava una certezza assoluta con prestazioni positive una dopo l’altra. Il secondo infortunio al ginocchio e la scelta di non operarsi hanno, invece, cambiato tutto. [...]

FUTURO - Fonseca, in ogni caso, è orientato a dargli ancora qualche occasione, poi a gennaio si tireranno le somme. La Premier lo cerca, per la Roma non è incedibile ma solo a fronte di un’offerta economica da almeno diciotto milioni. Cifra che, per ora, nessuno sembra disposto a spendere. Ecco perché tutto è ancora in bilico, considerando pure che Diawara a Roma sta bene, ha trovato l’amore con l’attrice Mariana Falace e vorrebbe giocarsi ancora le sue carte in giallorosso per tornare come un anno fa. Imprescindibile. A patto di non ripetere più errori come quello di ieri.

