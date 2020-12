Di Francesco: «Ho solo ricordi fantastici»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Dopo aver scritto la pagina più bella della Roma di Pallotta, oggi Eusebio Di Francesco ritrova i giallorossi da avversario. E' la prima volta che il tecnico pescarese affronta la sua ex squadra dopo l'esonero nel marzo 2019: «Mi piace ricordare tutto il percorso - le parole dell'allenatore del Cagliari - l’aver lanciato Zaniolo al Bernabeu è una soddisfazione, così come lo scudetto vinto da calciatori»

. Senza dubbi il raggiungimento della semifinale di Champions con la Roma rimarrà per sempre indelebile nella sua memoria, ma stasera l'obiettivo di Di Francesco è quello di rovinare il Natale a Dzeko e compagni: «Arrivo tranquillo, pensando solo al Cagliari e a come fare bene. Noi vogliamo riprenderci i punti lasciati per strada, attraverso con una grande prestazione. Sarà fondamentale scegliere gli uomini giusti per affrontare una squadra che ci è superiore, per questo dovremo fare una grande partita».

Nessun paragone invece tra la sua Roma e quella di Fonseca, diversa sia negli uomini che nel modo di affrontare le partite: «Sono squadre differenti - conclude Di Francesco - la Roma ora è sotto il 50 per cento di possesso palla e verticalizza molto: dobbiamo stare attenti in quella fase, sono bravi con le ali e anche con i mediani a inserirsi».