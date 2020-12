Consigli, vittima di un problema intestinale, lascia il posto in porta a Gianluca Pegolo, e allunga la lista delle assenze che comprende Caputo, Defrel e Chiriches, ma Roberto De Zerbi, guarda avanti. “Dobbiamo stringere i denti, senza cercare alibi“, dice l’allenatore del Sassuolo, ammettendo che il momento dei neroverdi è quello che è, ma precisando che “possiamo fare risultato anche in condizioni non ottimali“.

(gasport)