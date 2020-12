De Rossi a scuola: il futuro in panchina inizia a Coverciano

Daniele De Rossi, Alex Del Piero e Bobo Vieri, tre grandi campioni di ieri, hanno scelto di rimettersi in gioco partecipando al Corso Combinato Uefa B-Uefa A. Per il momento in modalità online. Nell’anno nuovo, Covid permettendo, tornando al Centro Tecnico di Coverciano.

La scelta di DDR è normale. Anzi, scontata. Già l’estate scorsa è stato corteggiato da alcuni club (anche di Serie A) che volevano aggirare le regole e consegnargli subito un posto in panchina. Ma l’ex centrocampista giallorosso ha avuto la saggezza di non avventurarsi in dribbling che lo avrebbero portato in rotta di collisione con Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori e responsabile dei Corsi a Coverciano. Il suo futuro professore.

De Rossi seguirà l’iter istituzionale. Quando in estate ha dialogato con alcuni dirigenti ha spiegato che il calcio che vorrebbe proporre da allenatore è quello di Sarri. Catene di gioco, pressing, ricerca del gol, tanto lavoro sul campo e davanti al video.

(Gasport)