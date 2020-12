Dai De Rossi, segna 4 gol! Alle 18 sorteggio Mondiale

Sarà la mano di Daniele De Rossi, insieme a quella dell'olandese van der Vaart, a sorteggiare il girone di qualificazione per i prossimi Mondiali, previsti per il 2022 in Qatar. Dieci gironi, metà da 5 e gli altri da 6, con l'Italia che però farà parte dei meno numerosi, per via delle final four di Nations League che vedranno impegnati l'Italia nell'autunno del 2021. Alle 18, da Zurigo, per mano dell'ex centrocampista della Roma ed ora aspirante allenatore, la selezione guidata da Roberto Mancini conoscerà le sue 4 avversarie nella strada ai prossimi campionati del Mondo.

(Tuttosport)