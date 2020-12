Da titolare all’oblio, ma la porta si riapre. Pau Lopez si tuffa verso nuove sicurezze

Pau Lopez spera di rimanere imbattuto questa sera con il Torino. Da quando è a Roma, il clean-sheet non è di casa. Appena 4 in campionato su 32 presenze nella passata stagione, ora è a quota 0 su 2. Un po’ meglio in Europa League dove però il livello degli avversari si abbassa notevolmente: 3 su 8 lo scorso anno, 3 su 5 nell’attuale competizione. Pau ha però bisogno di ritrovare la fiducia che lo ha contraddistinto nelle prime uscite. C’è una sensazione d’insicurezza che ormai accompagna anche il più semplice appoggio di piede che invece, doveva essere – al pari della reattività tra i pali – il suo punto forte. Per ricordarsi un match dove lo spagnolo è stato decisivo si fa fatica. Gli servirebbe una serata del genere, chiaramente con un risultato favorevole. Tornare a sentirsi importante, sfoderando personalità e carattere. Caratteristiche che sembra aver perso per strada.

(Il Messaggero)