Da Politano a Defrel e DiFra: quanti incroci tra la Capitale e l'Emilia

Sono tanti gli incroci tra Roma e Sassuolo. A cominciare da Domenico Berardi, che più volte è stato vicino ad indossare la maglia giallorossa, e Roberto De Zerbi, l’attuale tecnico del Sassuolo piaceva a Fienga e a Petrachi, che poi hanno deciso di virare su Fonseca. Tanti però gli affari andati in porto tra le due società: da Pellegrini ai vari Frattesi, Politano, Antei, Federico Ricci, Marchizza, Mazzitelli e, un paio di anni fa, Riccardo Cappa, oggi al Teramo. Discorso diverso è invece quello che riguarda Defrel che ha fatto il percorso inverso. La Roma, nell’estate del 2017, lo ha preso dal Sassuolo per venti milioni più 3 di bonus, ma il rendimento non è stato all’altezza, visto che ha giocato 20 partite realizzando appena un gol.

(gasport)