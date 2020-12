CSKA SOFIA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 18:55 contro il CSKA Sofia, nell'ultima gara del girone di Europa League. I giallorossi sono già certi del primo posto del girone e per questo motivo il tecnico Fonseca ha scelto di dare spazio ai giovani, lasciando nella Capitale molti big come Dzeko, Mkhitaryan, Mirante, Ibanez e Spinazzola. In porta torna Pau Lopez, mentre in difesa al fianco di Kumbulla dovrebbero tornare Fazio e Juan Jesus. Smalling sarà in panchina e dovrebbe entrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe in vista delle prossime partite. In attacco pronto ancora Borja Mayoral con alle sue spalle Pedro, squalificato per Bologna, e Milanese come annunciato dallo stesso Fonseca ieri durante la conferenza stampa. L'unico dubbio sembra essere quello di Carles Perez, che in caso di partenza dal primo minuto farebbe arretrare a centrocampo Milanese al fianco di Diawara o Villar.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Perez; Mayoral.

IL MESSAGGERO - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral.

GAZZZETTA DELLO SPORT - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral.

IL TEMPO - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Perez; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Perez; Mayoral.

IL ROMANISTA - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Perez; Mayoral.

TUTTOSPORT - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral.