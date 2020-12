La Roma si prepara a scendere in campo giovedì sera contro il Torino nel turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi però dovranno fare a meno di Bryan Cristante, che nella giornata di ieri è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo per aver pronunciato una frase blasfema dopo aver realizzato l'autogol nella gara di domenica contro il Bologna. La Roma ha analizzato le immagini e i video dell'accaduto e ha scelto di non presentare ricorso per la giornata di squalifica.

(gasport)