Costi, appartenenza e prima squadra. Da Milanese a Tripi: i talenti in vetrina

La Roma è ripartita dai giovani. Se Milanese e Tripi hanno già esordito, gente come Bove e Ciervo (in panchina giovedì sera) o Zalewski, Feratovic e altri ancora non sono poi così lontani. Quasi tutti, peraltro, freschi di rinnovo di contratto e quindi blindati. Il vivaio giallorosso è affidato a Morgan De Sanctis che gestisce la Primavera di Alberto De Rossi, l’Under 18 e l’Under 17. Alle altre categorie ci pensa Bruno Conti. Il progetto della Roma, su precisa indicazione dei Friedkin, è chiaro: sfruttate le risorse del territorio (e non solo), puntellando le squadre con innesti mirati. Altro aspetto innovativo rispetto al passato è quello che porta la firma di De Sanctis: una Primavera costruita anche, se non soprattutto, in base alle esigenze della prima squadra.

(Gasport)