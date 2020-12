Corsa a quattro per Gomez, l’Atalanta vuole 10 milioni

A pochi giorni dall'apertura del mercato, il Papu Gomez vive da separato in casa. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra la famiglia Percassi e Giuseppe Riso, agente dell'argentino. Gomez, che in passato ha rifiutato ricche offerte dalla Cina e dai paesi arabi, chiede di essere trasferito a titolo gratuito.

L’Inter osserva l’evoluzione della vicenda, Maldini e Massara lo apprezzano, ma per ora considerano più stringente investire nella ricerca di un difensore centrale. De Laurentiis e Giuntoli sono da anni suoi estimatori e anche nell’organico di Fonseca troverebbe posto. L’Atalanta però difficilmente scenderà dalla richiesta di 10 milioni.

(Corsera)