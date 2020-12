Coppa Mayoral: "Qui sto migliorando. Ma punto ad essere sempre titolare..."

La Roma si prepara a scendere in campo nell'ultima partita del girone di Europa League contro il CKSA Sofia. I giallorossi sono già certi della qualificazione e del primo posto nel girone, per questo motivo Fonseca ha deciso di preservare alcuni titolari in vista della gara di Serie A contro il Bologna. In attacco quindi spazio ancora a Borja Mayoral, che in questa Europa League si sta trovando a suo agio: cinque presenze e tre gol fino a questo momento. Lo spagnolo non ha mai fatto rimpiangere il capitano Edin Dzeko e Fonseca può essere soddisfatto di questa mossa di mercato. Intanto però in molti si chiedono se i due possono giocare anche insieme. Mayoral ha detto di non aver alcun tipo di problema a giocare al fianco di un altro attaccante e Fonseca magari già domenica, vista l'assenza per squalifica di Pedro, potrebbe pensare di metterli in campo insieme.

(gasport)