Contropiede Raggi: «Pronti anche a cambiare sito»

Una dichiarazione, quella di Virginia Raggi, che spiazza non poco i vertici della Roma. La Sindaca di Roma, nella giornata di ieri, ha di fatto aperto alla possibilità che il nuovo stadio del club giallorosso possa sorgere in un'area diversa da quella di Tor di Valle, identificata da tempo come quella destinata ad ospitare l'impianto, e sulla quale si sono concentrati i preparativi degli ultimi anni.

I Friedkin sanno che abbandonare l'idea Tor di Valle comporterebbe tempi lunghissimi, e anche l'ipotesi Flaminio sembra al momento poco percorribile. I rapporti non idilliaci con l'attuale amministrazione rendono difficile anche lo spostamento verso un'altra area, ad esempio quella di Tor Vergata. A questo si aggiunge l'incognita su chi sarà il prossimo sindaco della Capitale. Tra l'altro, tra la Roma e il Comune è in corso un contenzioso per il contributo al pagamento della Polizia Municipale in servizio all'Olimpico per le partite.

(Gasport)