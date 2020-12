Controllo per Zaniolo in Austria: può correre

Nella giornata di ieri Nicolò Zaniolo è volato in Austria per la visita di controllo dal professor Fink, che lo ha operato lo scorso 13 settembre. Il professore lo ha trovato in ottime condizioni e gli ha dato il via libera per cominciare a correre da gennaio, seppur in modo blando. L'obiettivo del ragazzo è quello di rientrare a marzo, anche se la Roma non vuole mettergli fretta. Intanto ha ricevuto rassicurazioni dai Friedkin: la società non intende metterlo sul mercato, e punta forte su di lui per il futuro. Possibile che il nuovo dg Pinto gli proponga un adeguamento di contratto.

(IL Messaggero)