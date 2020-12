Che bella la Roma sprint. Spinazzola e Karsdorp, le frecce rinate

La Roma vista in campo domenica contro il Bologna ha incantato tutti, dimostrando di aver appreso a pieno lo stile di gioco richiesto da Fonseca. Il nuovo modulo scelto dall'allenatore, 3-4-2-1, ha dato alla squadra nuova linfa vitale e permesso a due giocatori in particolare di brillare ogni settimana più degli altri. Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp sono infatti i giocatori che più di altri si sono messi in evidenza in queste ultime giornate di campionato. E pensare che entrambi sembrano prossimi all'addio, il primo sponda Inter mentre il secondo durante l'ultima sessione di mercato era vicino al Genoa. Alla fine sono rimasti nella Capitale e sotto la guida di Fonseca stanno vivendo una grande stagione. Spinazzola è il terzino sinistro più in forma del campionato per molti e anche lui sembra essere consapevole della stagione che sta giocando: «Ho sempre ringraziato quella mancata cessione, mi ha dato una carica in più, sia a livello fisico sia psicologico». Mentre a destra Karsdorp è una sicurezza per il tecnico che lo schiera costantemente nelle partite chiave disputate fino a questo momento. L'olandese ha scelto di giocarsi le sue carte per rimanere a Roma e ha perso sette chili per essere in forma e dimostrare di essere imprendibile sulla fascia, come dimostrato domenica contro il Bologna.

(gasport)