C’è lo Young Boys. Fonseca senza Mancini e Veretout

La Roma di Paulo Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera contro lo Young Boys nella quinta giornata di Europa League. I giallorossi vogliono dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata solo un incidente di percorso. Inoltre in caso di vittoria o pareggio conquisterebbe con un turno d'anticipo il primo posto nel girone. Fonseca ha dalla sua anche i numeri, visto che tra le mura amiche dell'Olimpico sono arrivate quattro vittorie e due pareggi e il portoghese non vuole intaccare questa statistica. In campo questa sera però non ci saranno Gianluca Mancini, Jordan Veretout e Chris Smalling.

(La Repubblica)