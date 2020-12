Caso Diawara: la Roma al Coni

La Roma non ha ancora mosso alcun passo formale per ricorrere al Coni sul caso Diawara, ma a Trigoria sono ore di riflessione. Il termine per presentare il ricorso è vicino alla scadenza, ma in terzo grado l'unico cavillo a cui i giallorossi possono appellarsi per un rinvio della decisione alla Corte d'Appello è la presenza di qualche vizio formale - la buona fede nell'errore dei giallorossi è un elemento di merito, su cui il Coni non può di fatto giudicare -. E uno dei vizi formali potrebbe essere la decisione della Corte di respingere la richiesta della Roma di accettare testimoni sulla questione che ha determinato il 3-0 a tavolino contro l'Hellas Verona.

(Corsport)