Cambi tardivi: i numeri lo confermano

E' una delle critiche mosse in questo momento a Paulo Fonseca: troppa attesa prima dei cambi. Colpa forse dell'eccessiva fiducia nei big, o di una fiducia troppo scarsa nei confronti delle seconde linee. Sta di fatto che i numeri dimostrano che la critica - rispedita al mittente dal tecnico in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari - è fondata. I cambi rapidi di Torino restano un'eccezione, mentre sono state solo 3 le occasioni - escluse le sostituzioni per infortunio - in cui il tecnico ha attinto dalla panchina prima del 70' in questa stagione.

(Corsera)