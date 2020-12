Calciomercato Roma, se parte Pau Lopez a gennaio può arrivare Sirigu

GAZZETTA.IT (M. CECCHINI) - L’ambizione ad un certo punto, è che Fonseca avesse a disposizione due numeri uno. La sensazione, adesso, è che invece la Roma abbia in Lopez e Mirante - nelle attuali condizioni di forma - due eccellenti comprimari. [...]

Così, qualora a gennaio la dirigenza riuscisse a cedere Lopez, si potrebbe pensare a un nuovo arrivo. Non è facile. Già in estate l’uscita del portiere è stata frenata dall’alta valutazione a bilancio (22,5 milioni, dopo una complessiva di quasi 30), adesso perciò si potrebbe pensare solo a un prestito. [...]

Ma con quali obiettivi in entrata? A fine campionato, nel mirino ci sono Gollini, Silvestri e Cragno, ma a stagione in corso non è facile trovare un usato sicuro. Qualora la rottura con il Torino fosse irreversibile, però, si potrebbe pensare all’ipotesi Sirigu, già cercato nelle ultime sessioni di mercato. [...]