Calafiori «blindato»: il ritorno dei romani romanisti

Adesso si sono accorti in tanti di lui, dopo il gol allo Young Boys, ma chi lavora nel settore giovanile della Roma sapeva che bastava aspettare. Assistito da Mino Raiola, Calafiori era già prima nel mirino di molte squadre: i due Manchester, il PSG, la Juventus. Il suo contratto scade nel 2022 ma la Roma si è portata avanti per tempo. La trattativa partiva da posizioni molto distanti: offerta da 500mila euro, richiesta sopra il milione. La volontà del giocatore, però, è sempre stata continuare in giallorosso e la società vuole portare il suo contratto a cinque anni, partendo da una cifra vicina ai 750mila euro (tra fisso e facili bonus) per salire di stagione in stagione. La firma potrebbe essere il primo atto del nuovo direttore Tiago Pinto, che entrerà ufficialmente in carica a gennaio.

(Corsera)