Caccia al gol: Fonseca da 20 e lode ma ora insiste su ElSha e Bernard

Un piccolo primato che può far ben sperare per il 2021. La Roma, tra cinque maggiori campionati europei, è la squadra che ha mandato in gol più giocatori: 20. Non poco, nell’anno in cui Fonseca ha abbandonato quasi del tutto l’amato 4-2-3-1 per scegliere una difesa 3 con due esterni di spinta e due trequartisti alle spalle di Dzeko. Per adesso, in campionato, la squadra di Fonseca è terza come numero di gol fatti (31) dopo le due milanesi, è terza come numero di tiri (191) dopo Napoli e Milan ed è seconda come numero di assist (20) dopo l’Inter.

I più prolifici sono stati i tre giocatori che per Fonseca rappresentano la spina dorsale della squadra. Dzeko, che in questo anno ha segnato in A 15 gol, Veretout 12, Mkhitaryan 13. La Roma, o almeno gran parte della sua produzione offensiva, dipende da loro, considerando anche che il francese è il rigorista della squadra.

Ora Fonseca sta chiedendo a gran voce alla società un giocatore d’attacco. El Shaarawy si sa è il nome sempre caldo, Bernard dell’Everton l’alternativa che piace tantissimo all’allenatore (che lo conosce bene dai tempi dello Shakhtar). Occhioanche alla difesa. Pinto, quando era al Benfica, ha monitorato il terzino destro del River Plate Gonzalo Montiel. Il ruolo, per ora è coperto, ma in estate (Karsdorp a parte) ci sarà la rivoluzione.

