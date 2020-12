Burdisso: «Smalling la scelta giusta per il presente e il futuro»

Ha rilasciato un'intervista per il quotidiano Nicolas Burdisso, ex difensore della Roma. L'argentino, artefice tra l'altro anche del passaggio di Daniele De Rossi al Boca Juniors, ha detto la sua sui singoli della difesa giallorossa. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Smalling è il leader della difesa della Roma, ha fatto bene la società a lottare fino all’ultimo per averlo (probabile test a Sofia domani contro il Cska)?

«Sì, ma secondo me è stata una scelta dell'allenatore perché c'è stato di mezzo il cambio di proprietà. È stata la scelta giusta da fare per aiutare la crescita di Kumbulla e Mancini. È un giocatore che a livello carismatico dà tantissimo alla piazza, ha saputo conquistarla subito cosa non semplicissima. Fisicamente sta bene e spero che possa continuare diversi anni perché la Roma ha bisogno di giocatori così».

Che prospettive hanno Ibanez e Kumbulla?

«Ibanez lo conosco bene, sta imparando tantissimo e deve continuare per questa strada. Kumbulla l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Sono cambiati i tempi perché dopo una buona stagione devi essere pronto a cambiare squadra, andare in una grande piazza come Roma ed essere preparato. Tra tutti i difensori della Roma, Kumbulla è quello che ha più caratteristiche difensive».

Mancini ha margini di crescita?

«Ha fatto qualche sbaglio, ma ha avuto un ottimo impatto con la gente. Arrivava da un sistema di gioco totalmente diverso in cui i punti di riferimento li ha sempre avuti, mentre nelle grandi squadre, e come interpreta il calcio Fonseca, devi pensare e avere tempi diversi nelle azioni sia in entrata che in uscita».

[...]

(Il Messaggero)