Bruno Peres: “Orgoglioso delle 100 presenze con la Roma. Vorrei rinnovare”

Bruno Peres contro il CSKA Sofia ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la Roma, ma a giugno il suo accordo scadrà. Ieri ha confermato la sua volontà di restare nella Capitale: “Sono orgoglioso di aver centrato le 100 presenze con questa maglia. Il mio obiettivo è rinnovare il contratto, per me è sempre stato un onore giocare in questa squadra. Sarò felicissimo di legarmi a questi colori nei prossimi anni“. A novembre la società aveva sondato Mazraoui, 23 anni, laterale dell’Ajax in scadenza nel 2022, un’ottima operazione nel rapporto qualità-prezzo. In agenda anche Kedziora, segnalato da Fonseca, classe 1994 della Dinamo Kiev. Tra sei mesi scadrà anche il contatto di Hysaj, proposto più volte alla Roma nelle ultime sessioni di mercato.

(corsport)