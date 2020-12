Brivido finale ma è una vittoria da terzo posto

La Roma soffre forse troppo contro il Cagliari dell'ex Di Francesco ma conquista i tre punti e sale in solitaria al terzo posto in classifica. L'obiettivo dichiarato di questa stagione è quello di rientrare in Champions League e il 2020 si chiude perfettamente in linea con questo programma. I giallorossi chiudono in vantaggio un buon primo tempo grazie alla settima rete di Jordan Veretout (in Europa solo Bruno Fernandes dello United con nove reti e Stindl del Borussia Monchegladbach con otto gol hanno fatto meglio). Nella ripresa arriva però l'amnesia vista anche a Bergamo, con il Cagliari che trova pareggioo con Joa Pedro. I giallorossi non si scompongono e Fonseca con i giusti cambi la ribalta: arriva infatti il 2-1 di Edin Dzeko e il 3-1 di Gianluca Mancini. Al novantesimo il calcio di rigore di Joa Pedro accorcia le distanze ma non è letale per la Roma che chiude l'anno con una vittoria. Adesso il riposo, appuntamento al 29 dicembre a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista di un 2021 in cui i giallorossi avranno ancora molto da dimostrare.

(La Repubblica)