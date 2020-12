Bene i giovani ma non bastano

La Roma di Paulo Fonseca in queste ultime giornata di campionato ed Europa League sta scoprendo molti giovani talenti appartenenti al proprio vivaio, ma può bastare questo a rafforzare una squadra? Ovviamente no, e la dimostrazione è arrivata nella trasferta di Sofia. Il gioco c'è, ma mancano gli interpreti in grado di portare a casa comunque la partita. I Friedkin dovranno risolvere questo problema durante la prossima sessione di mercato invernale se vogliono rimanere attaccati al treno della Champions League. I giallorossi giovedì sera hanno perso per due errori individuali di Diawara e Fazio, entrambi sulla lista dei giocatori in partenza non a caso.

(Il Messaggero)