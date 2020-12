Baby Calafiori è già super: Roma, primo posto sicuro

Missione compiuta. La Roma, in rimonta, si sbarazza senza troppa fatica dello Young Boys e vince il proprio gruppo di Europa League, proiettandosi già ai sedicesimi e rendendo di fatto la prossima trasferta di Sofia una sorta di gita fuori porta. Se vogliamo, è il primo obiettivo raggiunto dai Friedkin alla testa del club, e tutto questo grazie a un 3-1 santificato dalle reti di Mayoral, Calafiori e Dzeko, che fanno evaporare la rete iniziale di Nsame.

Un segno di crescita anche mentale per i ragazzi di Fonseca, a cui lo schiaffo di Napoli sembra non aver lasciato tracce. Merito anche di questa pattuglia sempre più giovane che, a cominciare da Villar e Calafiori, sembrano avere addosso le stimmate del talento. Non a caso, non era mai successo che la Roma vincesse 4 delle prime 5 gare in una competizione europea, restando imbattuta in questa manifestazione in 9 delle ultime 10 partite. Nove come i marcatori giallorossi in questa Coppa. Fonseca non nasconde la soddisfazione in vista del mach con il Sassuolo: «Anche se ci mancheranno diversi giocatori, so di poter contare su tutti. Il k.o di Napoli è alle spalle»