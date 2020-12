Autogol della Roma: rosso a 394 milioni

Volano a 393,8 milioni i debiti finanziari netti "rettificati" dal gruppo As Roma. Il dato è aggiornato al 31 ottobre, secondo l'ultima comunicazione mensile che il club è tenuto a fare, in base a una richiesta Consob del 21 settembre. L'indebitamento consolidato è aumentato di 94 milioni rispetto al 30 giugno, data di chiusura dell'ultimo bilancio. Questo è l'indebitamento "adjusted" cioè "rettificato" con le "attività finanziarie non correnti". Invece, secondo una "raccomandazione" dell'autorità europea Esma, richiamata dalla Consob, dai debiti andrebbero dedotte solo le attività finanziarie "correnti". Per questo i debiti sono classificati come "adjusted". [..]

(Il Sole 24 Ore)