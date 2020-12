ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini stringe i denti, Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko

LAROMA24.IT - La Roma è chiamata a fare un ulteriore passo avanti dopo la splendida prova di Bologna e i 3 punti conquistati in casa contro il Torino. L'avversario, stavolta, ha ben altra caratura. Per provare a battere l'Atalanta Paulo Fonseca avrà a disposizione praticamente tutta la rosa, fatta ovviamente eccezione per i lungodegenti Zaniolo e Pastore. Piccolo dubbio in porta dove si rinnova il ballottaggio Pau Lopez-Mirante - il secondo favorito sul primo -, mentre Lorenzo Pellegrini dovrebbe stringere i denti dopo il riacutizzarsi del problema alla caviglia e affiancare Veretout in mediana. Karsdorp tornerà titolare sull'out di destra, Pedro e Mkhitaryan agiranno invece alle spalle di Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

