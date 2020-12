L’unico successo giallorosso negli ultimi 11 confronti diretti in casa dell’Atalanta risale al 20 agosto 2017 quando Kolarov esordì con la maglia giallorossa segnando su punizione. Da allora il bilancio della Roma in terra bergamasca parla di 5 pareggi e 5 ko. Il vantaggio della Roma nei confronti in serie A è invece nettissimo: 52 vittorie a 27. La Roma inoltre è la squadra contro cui l’Atalanta ha segnato il maggior numero di gol in serie A, 132.

(Corsera)