Aria d’alta classifica. Fonseca: «Ci vuole equilibrio. Battere l’Atalanta»

La Roma non batte l'Atalanta dal 2017, ma Paulo Fonseca sembra fermamente intenzionato a sfatare questa sorta di tabù. L'importante è mantenere l'equilibrio, come dichiarato proprio dal tecnico portoghese in occasione della conferenza stampa di ieri, quando ha ricordato che l'obiettivo dei giallorossi è far meglio rispetto alla scorsa stagione e qualificarsi in Champions League.

Contro gli orobici scenderà in campo la formazione tipo. Dubbio su Lorenzo Pellegrini, a causa di un riacutizzarsi del problema alla caviglia. Se dovesse farcela, il numero 7 affiancherà Mkhitaryan sulla trequarti, mettendo in panchina Pedro.

(La Repubblica)