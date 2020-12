Approvato l'aumento di capitale da 210 milioni

Nella giornata di ieri è andata in scena l'Assemblea degli azionisti della Roma, che ha confermato la decisione presa durante l'Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2019: portare fino a 210 milioni di euro l'aumento di capitale. Il club ha dovuto registrare la chiusura in negativo del bilancio di esercizio 30 giugno 2020 con -188 milioni, mentre si sale a un negativo di 204 milioni per il gruppo AS Roma. Infine sono stati eletti i componenti del collegio sindacale: Claudia Cattani, Luca Benigni e Mario Civetta come Sindaci effettivi, Illa Sabbatelli e Andrea Rocchi in qualità di Sindaci supplenti.

(gasport)