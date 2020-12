Altra beffa per Fonseca: multato di 10mila euro

Danno e beffa per Paulo Fonseca, che a seguito dell'espulsione rimediata nel corso della partita contro il Sassuolo si vede comminare dal Giudice Sportivo anche un'ammenda di 10 mila euro. Contro il Bologna il portoghese dovrà guidare la Roma dalla tribuna. Squalifica automatica, invece, per Pedro, espulso per doppio giallo sempre nel match contro la squadra di De Zerbi.

Venerdì 11, poi, scadrà il termine per presentare ricorso al Coni sul caso Diawara: a Trigoria si riflette sul da farsi, con possibilità minime di ribaltare la sentenza.

(Corsera)