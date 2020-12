Aereo di Lotito, i proprietari del Boeing sono finiti nei radar di tre Procure

L'aereo Boing 737 acquistato dalla Lazio nelle scorse settimane è collegato alla famiglia Di Grandi, che si trova sotto la lente di ingrandimento di tre diverse Procure. La prima è quella di Roma, che indaga sul capostipite della famiglia Di Grandi e del suo rapporto con Antonio Morabito, ex ambasciatore nel Principato di Monaco, sotto inchiesta per corruzione. La seconda Procura è quella di Catania, che indaga sul fallimento di molte delle 200 società collegate alla famiglia Di Grandi a cui si aggiunge anche una richiesta di rinvio a giudizio per traffico illecito di rifiuti a Paolo Di Grandi. Infine la Procura di Brescia indaga su una società collegata al gruppo di nome Bredina.

(Il Fatto Quotidiano)