A Sofia già qualificati. Mayoral re di coppa con tre gol in Europa

La Roma questa sera alle 18:55 scenderà in campo in Bulgaria contro il CSKA Sofia. I giallorossi sono già qualificati alla prossima fase di Europa League, certi anche del primo psoto nel girone, e per questo motivo Fonseca ha deciso di dare spazio ai giovani lasciando a casa alcuni titolari, così da preservarli per la trasferta di domenica contro il Bologna. Nella giornata di ieri lo stesso tecnico portoghese ha parlato del calendario, che non aiuta la Roma di ritorno dalla trasferta in Bulgaria: "Non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. E’ difficile capire perchè le squadre che stanno giocando l’Europa League non vengano protette. Giocando oggi, torneremo tardi in Italia e saremo costretti a giocare contro il Bologna domenica, mentre sarebbe stato più opportuno scendere in campo lunedì". Intanto in attacco ancora spazio a Borja Mayoral, grande protagonista delle partite di coppa con cinque presenze dal primo minuto e tre gol a segno. Ritorna nella lista dei convocati anche Chris Smalling, che non partirà dal primo minuto ma che dovrebbe subentrare così da mettere minuti nelle gambe per le ultime partite dell'anno.

(La Repubblica)