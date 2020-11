Zaniolo scalpita: «Sto tornando». Dzeko rimane ancora a riposo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - «Sto tornando». All’effettivo nuovo ingresso su un campo da gioco per una partita ufficiale manca ancora molto tempo, ma Zaniolo è carico e pronto ad entrare nell’ultima fase del processo di riabilitazione svolta a seguito dell’operazione al ginocchio, che risulta essere in buone condizioni e non presenta infiammazioni. Il numero 22 della Roma resta in attesa di essere visitato dal professor Fink, ma intanto tra qualche giorno potrà riprovare la gioia della corsa, aumentando progressivamente i carichi di lavoro per raggiungere la piena riatletizzazione.

Oltre a Zaniolo la Roma aspetta anche il recupero completo di Dzeko, che ieri si è sottoposto ad un altro tampone che però non ha dato l’esito sperato, essendo risultato ancora positivo al Covid. A Trigoria ancora lavoro differenziato per Spinazzola, Perez e Mirante, che sarà regolarmente tra i pali contro il Parma.