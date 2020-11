Nicolò Zaniolo scalpita per tornare sul campo da gioco, come fa sapere lo stesso giocatore attraverso i propri canali social. La Roma, però, non vuole affrettare i tempi. In questi giorni sarebbe dovuto sbarcare nella Capitale il professor Fink, che lo ha operato ad Innsbruck il 13 settembre. Viaggio rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus, probabilmente alla fine del mese.

(Corsera)