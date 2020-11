Zaniolo cerca il nuovo sprint. A fine mese arriva Fink

Il suo ultimo tatuaggio è la Curva Sud. Altro segnale che la volontà di Nicolò Zaniolo di tornare a vestire la maglia della Roma è più forte degli ostacoli. Se per via della pandemia, non si è potuto recare a Innsbruck per la visita di controllo programmata con il professor Fink, la buona notizia è che, a fine novembre, dovrebbe essere lo stesso chirurgo a fare un blitz a Roma per visitare il giocatore della Roma. Se arriverà il via libera, il protocollo di recupero potrà vedere un passo in avanti

(Gasport)