Nuovo positivo in casa Roma, stavolta però legato al gruppo dei Primavera. Ieri, infatti, ha annunciato la positività al Covid l’esterno offensivo Nicola Zalewski: “Purtroppo sono positivo e asintomatico. Per un periodo dovrò rispettare la quarantena ed essere in isolamento. Non vedo l’ora di tornare con la squadra e preparare al meglio il continuo del campionato”.

(gasport)