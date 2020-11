Zalewski incanta anche Edin e i baby giallorossi volano

La Roma Primavera è sempre più inarrestabile: quattro reti alla Juventus e sei vittorie su sei in campionato. I giallorossi vincono 4-2 a Trigoria, trascinati da Nicola Zalewski, talento cristallino di origini polacche, che ieri ha stupito anche Dzeko e Borja Mayoral, i due spettatori d’eccezione, quando ha segnato il definitivo poker romanista. Non c'è da stupirsi che sia corteggiato da alcuni club italiani ed esteri, ma la Roma non è disposta a mollarlo e De Sanctis ha già intavolato le prime contrattazioni per il rinnovo.

(Gasport)