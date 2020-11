Viaggio nel centro dove è nato il caso Lazio

Sembra non fermarsi il caos che ha investito la Lazio per la questione tamponi, che ha come conseguenza anche quella di aver portato pubblicità, seppur negativa, al Centro Polispecialistico Futura Diagonistica di Avellino. Il presidente del centro, Massimiliano Taccone, al momento indagato per le ipotesi di reato di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa, è il soggetto sul quale si sta cercando di far luce per capire il collegamento con la società biancoleste. Taccone stesso avrebbe spiegato come il rapporto inizialmente sia nato con il ds della Salernitana che avrebbe suggerito al presidente Lotito di processare anche i tamponi della Lazio in quel centro, anche se pare che il patron biancoceleste avesse già precedentemente rapporti con Taccone. Intanto per cercare di far luce sulla vicenda nella giornata di oggi verranno riprocessati i tamponi effettuati nella giornata del 6 novembre per capire come sia possibile che gli esiti differiscano da quelli già noti.

(gasport)