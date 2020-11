Via alle trattative con Mirante. Poi c'è Pellegrini

La Roma si prepara a sedersi al tavolo delle trattative e discutere del rinnovi del contratto di quei giocatori che più stanno dimostrando di essere indispensabili alla squadra di Fonseca. Non è un caso infatti che il primo della lista sembra essere Antonio Mirante, portiere di 37 anni, le cui prestazioni sono apprezzate in società. Per lui oltre che di prolungamento si parlerebbe anche di un futuro all'inerno del club. Subito dopo toccherà a Pellegrini, sul quale pesa ancora la clausola rescissoria da 30 milioni, Calafiori, Dzeko e Zaniolo.

(gasport)