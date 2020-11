Verona-Roma alta tensione

La Roma e il Verona non conoscono ancora la loro classifica perché la Corte sportiva d'appello non ha comunicato la decisione sul caso Diawara. Ormai è chiaro che l'episodio sia riconducibile a uno sbaglio che però non ha avvantaggiato in alcun modo i giallorossi. L' avvocato Conte, che difende la Roma, ha sostenuto che in termini civilistici vige il principio della gradualità della pena: perché la giustizia sportiva non dovrebbe recepire il concetto applicandolo a un regolamento iniquo? Sarebbe più giusta una multa. Il caso Diawara è infatti molto diverso dalla sentenza dello 0-3 a tavolino di Sassuolo-Pescara di quattro anni fa, quando il tesseramento del calciatore Ragusa fu irregolare. La Roma spera che la Corte tenga conto delle differenze.

(Corsport)