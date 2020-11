Veretout al centro della Roma

Veretout è il classico giocatore a cui gli allenatori non rinunciano. Perché corre tanto, perché è una presenza pesante, perché fa gol, tira bene i rigori, gli angoli, le punizioni, è un centrocampista completo. In estate a Roma ha rischiato di perderlo, il suo procuratore lo tentava con il Napoli. Gattuso lo voleva nella sua squadra. Il giocatore era stato visto a cena a Posillipo insieme con il suo agente e questo la Roma non l'aveva gradito, proprio perché si sapeva fosse tentato da Gattuso. Diciamo una scelta inopportuna. Tutto è rientrato velocemente, il Napoli non era disposto a pagare quello che la Roma chiedeva, quindi fine. Ora si parla anche di rinnovo del contratto in giallorosso: del resto, da quell'agosto, per quello che sta succedendo in campo e non solo, sembrano passati due anni e non solo tre mesi. C'è un'aria diversa nella Roma.

(Il Messaggero)