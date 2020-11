Valeriani: «Lo stadio per Roma, lo stadio utile»

IL ROMANISTA - L'Assessore all'Urbanistica e alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, ha rilasciato un'intervista al quotidiano a tinte giallorosse. Fra gli argomenti trattati anche il tema dello Stadio della Roma. Di seguito uno stralcio dell'intervista:

A Londra ogni società di calcio ha il suo stadio di proprietà, mentre in Italia è molto più difficile. Quanto è importante per la città e per la società di calcio avere un proprio stadio?

«E sicuramente vantaggioso per una società poter disporre di uno stadio di proprietà: una situazione di cui potrebbe giovarsi anche la città, purché vengano rispettate una serie di condizioni e di procedure previste dalla legge».

Il percorso amministrativo del progetto dell’As Roma è iniziato da diversi anni, ma ancora lo stadio non è in costruzione. A che punto siamo?

«La Regione ha fatto la sua parte e tre anni fa si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi sul nuovo stadio con alcune prescrizioni, che devono essere integrate nel progetto della società. Il Campidoglio deve riportare il progetto, insieme alla Variante e alla Convenzione urbanistica, all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Senza questo passaggio in Aula Giulio Cesare non sarà possibile avviare la realizzazione dello stadio»

Sulla Roma-Lido la Regione ha stanziato 180 milioni di euro per il rifacimento della linea: a che punto siamo?

«Questo finanziamento regionale riguarda il potenziamento e l’ammodernamento dell’intera linea, che verranno realizzati indipendentemente dalla costruzione dello stadio. La progettazione è in fase avanzata, sono stati acquisiti i pareri archeologici e nei primi mesi del 2021 si procederà con il bando di gara».