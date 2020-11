Una Roma più roja che gialla

Fin qui, la Roma spagnola, è stata la squadra da turnover. Pau Lopez, Perez, Villar e Mayoral di solito li vediamo in Europa League, ma questa volta, viste le tante assenze, Fonseca gli darà una chance dal primo minuto anche in campionato. Titolari Villar e Mayoral. Difficile, Pau Lopez, che per ora resta il portiere di coppa: Mirante non è stato benissimo, ma pare abbia recuperato e tornerà negli undici. L'ex madridista sta mostrando qualche difficoltà di inserimento in più. E' vero pure che il centrocampista, rispetto al centravanti, ha sette mesi in più di ambientamento, affiancherà Veretout in mezzo al campo. Lui e non Diawara, sparito dai radar. Prima da titolare, fin qui solo un minuto a Verona, uno a Udine, diciassette contro il Benevento, quattro con il Milan e tre con il Genoa. In panchina con Juve e Fiorentina. Fonseca intravede in lui doti tecniche fuori dal comune: lo ha utilizzato sia come trequartista, sia come centrale di centrocampo.

(Il Messaggero)