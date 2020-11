Una passeggiata romana

Show della Roma nella notte in cui abbraccia il maestro Gigi Proietti all'Olimpico: 5-0 contro il Cluj, demolito alla svelta nel 3° match di Europa League. Il successo vale il primato nel gruppo A, con 3 punti su chi insegue. Finalmente il turnover abbondante, con 7 novità dopo il successo con la Fiorentina, dà ragione a Fonseca. Il risultato è in cassaforte già in 34 minuti: 3 reti e Cluj umiliato. Tecnicamente e tatticamente. E gara a senso unico.

Bastano 57 secondi a Mkhitaryan per interrompere il digiuno: rete di testa su cross di Spinazzola. A metà tempo il raddoppio di Ibanez: 1° gol in giallorosso su corner di Veretout e pure lui di testa. Si sblocca pure Mayoral, ultima rete il 16 luglio a Vigo con la maglia del Levante. Fa il centravanti, partecipa quel che basta e chiude l'azione più bella rifinita da Bruno Peres. Lo spagnolo concederà il bis nella ripresa. L'assist ancora di Peres. Fonseca, in 9 partite stagionali, già conta 10 marcatori diversi. Nel 2° tempo, il turnover continua in corsa: subito Jesus, Pellegrini e Perdo. Poi anche Smalling e tanto per non farsi mancare niente l'esordio di Milanese, classe 2002, che fornirà l'assist per la manita finale di Pedro, che fa seguito al poker di Mayoral.

(Il Messaggero)