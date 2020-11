Un tesoro per la Roma: da Florenzi a Ünder, i prestiti valgono 80 milioni

Il nuovo ds della Roma potrebbe essere Luis Campos. Per questioni legate alla cittadinanza monegasca, però, difficile che possa assumere l’incarico prima del prossimo anno ed è per questo che non è escluso che un suo 'pretoriano' possa sbarcare in sua vece e, nella ridda di nomi, ieri è spuntato quello di John De Jong del Psv. Quasi nulle, invece, le possibilità dell’ex Petrachi, che avrebbe chiesto il reintegro oppure i danni.

Nei giorni in cui è stato ufficializzata la mancata uscita dalla Borsa per via del non raggiungimento del 90% dell’Opa, l’obiettivo della Roma sarebbe quello di arrivare a incassare circa 80 milioni dai principali prestiti in giro per l’Europa. Il più in vetrina è senz’altro Alessandro Florenzi, protagonista di un ottimo inizio di stagione (condito da 2 gol) al Psg, che lo ha senz’altro rivalutato a una quindicina di milioni. Sta conquistando spazio anche Under nel Leicester. Gli inglesi hanno pagato già 3 milioni per il prestito e in questo caso il diritto di riscatto sarebbe di ulteriori 24. Fa ben sperare la Roma anche il rendimento di Nzonzi, al secondo anno al Rennes, che ha contribuito a portare in Champions. Il centrocampista è un leader del gruppo e il prezzo ipotizzato di 12 milioni - Covid permettendo - non sarebbe irreale. Capitolo sponsor tecnico: a Roma sta trattando con la Castore.

(Gasport)